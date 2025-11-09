Lando Norris vince il Gp del Brasile, oggi 9 novembre 2025, e compie un altro passo verso il titolo mondiale di Formula 1. Il pilota britannico della McLaren, leader iridato, centra la settima vittoria stagionale e l'undicesima della carriera consolidando il primato in classifica generale. Norris, scattato dalla pole position, trionfa a Interlagos precedendo la Mercedes di Kimi Antonelli - che si regala il miglior risultato della carriera appena iniziata - e la Red Bull dell'olandese Max Verstappen, che parte dalla pit lane e con una strepitosa rimonta arriva sul podio. Il quinto posto con l'altra McLaren serve a poco a Oscar Piastri: l'australiano perde terreno rispetto a Norris nel duello per il Mondiale.

Disastro per la Ferrari. Charles Leclerc deve ritirarsi immediatamente con una sospensione rotta, dopo una carambola innescata da Piastri che tocca la Mercedes di Kimi Antonelli. I primi metri costano cari anche a Lewis Hamilton: l'inglese sostituisce il muso della sua rossa che però ha un assetto compromesso, dopo 38 giri arriva il ritiro.

Il prossimo Gp si corre a Las Vegas il 22 novembre.