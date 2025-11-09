Inter-Lazio 2-0, gol di Lautaro e Bonny: il match in diretta

L'Inter affronta la Lazio oggi 9 novembre nel posticipo dell'undicesima giornata della Serie A. I nerazzurri, che hanno 21 punti, con una vittoria aggancerebbero la Roma in vetta alla classifica.

La Lazio è a quota 15 e ha bisogno di un risultato positivo per avvicinare la zona europea della classifica.