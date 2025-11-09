Duello McLaren nel Gp del Brasile, appuntamento numero 21 del Mondiale 2025 di Formula 1. Sul tracciato di Interlagos, il britannico Lando Norris e l'australiano Oscar Piastri si contendono vittoria e primato in classifica. Disastro per la Ferrari. Charles Leclerc deve ritirarsi immediatamente con una sospensione rotta, dopo una carambola innescata da Piastri che tocca la Mercedes di Kimi Antonelli. I primi metri costano cari anche a Lewis Hamilton: l'inglese sostituisce il muso della sua rossa che però ha un assetto compromesso, dopo 38 giri arriva il ritiro.

Il prossimo Gp si corre a Las Vegas il 22 novembre.