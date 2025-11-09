Si sono perse le tracce di un elicottero civile Augusta Westland 109, decollato da Venezia, mentre sorvolava il confine tra Toscana e Marche. L’allarme è scattato poco prima delle ore 17, quando l’equipaggio ha segnalato un’avaria, dopodiché i contatti radio si sono interrotti.

Secondo le prime informazioni, l’elicottero stava rientrando da Venezia verso Sansepolcro (Arezzo) trasportando un imprenditore aretino del settore orafo. Al momento della scomparsa dai radar, il velivolo sorvolava la zona al confine tra le province di Pesaro-Urbino e Arezzo, dove si registrava la presenza di nebbia. L’elicottero sarebbe poi precipitato in un’area boschiva situata al confine tra Toscana e Marche, tra il comune di Badia Tedalda (Arezzo) e quello marchigiano di Borgo Pace.

Ad Arezzo è stato attivato dalla Asl Toscana sud est il gruppo delle maxi emergenze con il Disaster Manager, che coordina le operazioni di soccorso insieme alle sale operative delle regioni confinanti. Le ricerche coinvolgono vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino e speleologico, e mezzi dell’Aeronautica Militare. Diverse ambulanze sono state messe in allerta.

Le ricerche si concentrano in un’area di circa 20 chilometri tra Toscana e Marche, in particolare sull’Alpe della Luna, tra Badia Tedalda e Borgo di Pace, e nei boschi di Parchiule, vicino a Pesaro e Urbino. Mezzi aerei dotati di sistemi a infrarossi stanno sorvolando la zona, ma le condizioni meteo avverse e la visibilità ridotta complicano le operazioni.