Cagliari

Un testimone si è spaventato e ha dato l’allarme



Qualcuno ieri a Cagliari ha visto un uomo con un coltello in mano che ne inseguiva un altro, nelle strade del quartiere di Is Mirrionis, e ha chiamato i carabinieri.

Poco dopo una pattuglia del Radiomobile ha intercettato l’inseguitore in via del Seminario, all’angolo con via Is Mirrionis: la descrizione fatta dal testimone corrispondeva e in tasca l’uomo aveva un coltello a serramanico lungo 15 centimetri.

Nessuna traccia della persona inseguita, che avrebbe potuto presentare querela e spiegare i fatti. Ma questo non ha evitato all’altro protagonista del misterioso episodio – 33 anni, di Sinnai, disoccupato – una denuncia per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

Le indagini proseguono per cercare di chiarire quali fossero le cause dell’inseguimento.

Martedì, 16 gennaio 2024