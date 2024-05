Cabras

Il primo test con i ponti di queste giornate festive sembra dare buoni risultati, nonostante la pioggia delle ultime ore. Migliaia di turisti sono sbarcati in Sardegna e tanti arriveranno nelle prossime settimane. Giungeranno molti dal Nord Europa, Germania, Svezia, Paesi Bassi e Svizzera. Sono in particolare i viaggi organizzati dai tour operator a preferire i paesi del Mediterraneo come l’Italia. Conferme giungono anche dall’Oristanese, tappa prescelta, come testimonia una comitiva di svizzeri e italiani residenti nel paese elvetico, impegnati nel periplo della Sardegna.

Sono sbarcati la scorsa settimana a Porto Torres e hanno visitato la costa orientale e il Cagliaritano. Ripartiranno dallo scalo turritano nel fine settimana. Dopo aver lasciato la Statale 131, l’autobus con una cinquantina di svizzeri, ha raggiunto di mattina San Giovanni di Sinis e nel pomeriggio Bosa. Poi tappa ad Alghero, visita alla costa a nord di Sassari e quindi partenza per il rientro in Svizzera.

“Questa isola è meravigliosa”, ha detto Vitangelo Tangorra, da anni residente a Uetikon am See, una cittadina vicina a Zurigo, in vacanza con la moglie. “Un mare