Pensioni di maggio in pagamento nella provincia di Oristano

Poste Italiane ha annunciato che a partire da giovedì 2 maggio le pensioni del mese di maggio saranno disponibili per il ritiro in tutti e 83 gli uffici postali della provincia di Oristano. Questo annuncio riguarda non solo i titolari di pensione, ma anche coloro che hanno un Libretto di Risparmio, un Conto BancoPosta o una Postepay Evolution con accredito pensione.

I pensionati che hanno scelto l’accredito sulle loro carte, inclusi i possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, avranno la possibilità di prelevare in contanti presso i 44 Atm Postamat presenti sul territorio. Questo servizio permette di evitare le code agli sportelli postali, consentendo un accesso rapido e comodo ai fondi pensionistici.

Inoltre, Poste Italiane offre ai possessori di Carta di Debito associata a conti/libretti una polizza assicurativa gratuita. Tale polizza copre i furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo, sia presso gli sportelli postali sia presso gli Atm Postamat, con un risarcimento fino a 700 euro all’anno.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie