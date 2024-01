Oristano

L’imprenditrice è vice-delegata regionale di Coldiretti Giovani Impresa

C’è un pezzo di Sardegna nell’Osservatorio della Commissione Europea che si occupa del mercato dell’olio d’oliva e olive da tavola. La vice-delegata regionale di Coldiretti Giovani Impresa, Laura Cocco, già esponente dei gruppi di dialogo civile del Ceja (il Consiglio europeo dei giovani agricoltori), nonché delegata dei giovani Coldiretti di Oristano, è entrata formalmente anche nell’Osservatorio.

Originaria di Cuglieri, Cocco farà parte dell’organo tecnico della Commissione insieme ai due colleghi Fernando Giraldo e Fernando Coronel Serrano. Come esperti del settore, i tre potranno rappresentare le necessità del comparto olivicolo, anche dei rispettivi territori di appartenenza, in un consesso internazionale legato alla Commissione dove nascono le politiche del settore per l’Unione europea.

“Sono onorata di aver ricevuto questa ulteriore nomina all’interno della Commissione europea, in rappresentanza del Ceja”, commenta Laura Cocco. “Prendere parte all’Osservatorio di mercato dei prezzi dell’olio e delle olive da tavola è un compito importante e gravoso che affronterò con impegno ed entusiasmo. Questo incarico arriva in un momento delicato per il mercato dell’olio, quindi collaborare come membro attivo all’Osservatorio ci permetterà di rimanere aggiornati e tenere monitorate le tariffe dell’olio sia in Italia che nell’Unione europea, con l’obiettivo di lavorare e impegnarci in favore delle imprese e dei consumatori. Cercherò di rappresentare al meglio il mio territorio e tutta la Sardegna”.

“Con il cuore pieno di orgoglio”, aggiunge Nicola Stefano Tuveri, delegato Coldiretti Giovani Impresa Sardegna, “accogliamo la nuova nomina europea per Laura Cocco. Premia la sua motivazione e determinazione, che vorremmo come fonte di ispirazione per tutto il nostro gruppo. Per la Sardegna è importante valorizzare i giovani rappresentanti di settori strategici come quello dell’olivicoltura. Grazie a Laura per le competenze e per la passione che mette a servizio del gruppo Giovani Impresa Coldiretti Sardegna e della sua terra”.

Soddisfazione anche per i vertici di Coldiretti Oristano. “È un altro traguardo importante per un rappresentante di Coldiretti Sardegna e per il territorio isolano che riesce ancora una volta a esprimere giovani con grande grado di preparazione e capaci di portare le istanze dei vari settori economici di appartenenze all’interno delle massime istituzioni internazionali, nazionali e regionali”, dichiarano il presidente e direttore di Coldiretti Oristano, Paolo Corrias ed Emanuele Spanò. “Quello olivicolo è un settore economico molto importante per l’Oristanese e siamo certi che grazie a Laura la voce del nostro territorio arriverà nei luoghi decisionali a livello europeo”.

L’incarico di Laura Cocco arriva a otto mesi di distanza dal suo ingresso – insieme a un’altra giovane imprenditrice sarda di Coldiretti, Chiara Puddu – nel Ceja. Le due giovani rappresentanti partecipano alle riunioni di un importante organo per le loro rispettive aree di competenza, olivicolo per Cocco e vitivinicolo per Puddu.

Laura Cocco è imprenditrice dell’azienda agricola Peddio di Cuglieri, realtà olivicola leader nel Montiferru nella produzione di olio extravergine bio e Dop ed è nei gruppi del settore Biologico e Olivicolo. Chiara Puddu, invece, segue con successo un’importante azienda vitivinicola a Oliena.

Prima delle due giovani imprenditrici la Coldiretti Giovani Impresa Sardegna era stata rappresentata da Simone Ciferni (oggi presidente di Terranostra Sardegna), il giovane di Lollove che nel 2021 era stato scelto per il gruppo europeo di dialogo civile sul greening, il regime di pagamenti diretti che sostiene gli agricoltori che scelgono un uso sostenibile della terra.

Martedì, 16 gennaio 2024