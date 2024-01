Villamar

I carabinieri hanno notato da lontano il fumo nero

Per sbarazzarsi rapidamente dei rifiuti di plastica e cartone accumulati in azienda ha deciso di dargli fuoco. Ma il fumo nero che si vedeva da lontano lo ha tradito e l’impresario edile è stato denunciato dai carabinieri per inosservanza delle prescrizioni sull’attività di gestione dei rifiuti e combustione illecita di rifiuti.

Durante un servizio di perlustrazione del territorio, ieri a Villamar una pattuglia della stazione locale ha notato il fumo e ha deciso di controllare la causa.

Giunti sul posto, hanno trovato l’impresario che smaltiva con il fuoco una quarantina di chili di materiali accumulati con la sua attività edilizia.

Le fiamme sono state subito spente. L’impresario dovrà pagare per lo smaltimento corretto dei rifiuti e la bonifica dell’area, eseguita con il supporto del personale tecnico del Comune di Villamar.

I carabinieri hanno trasmesso una denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Martedì, 16 gennaio 2024