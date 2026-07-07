SANTA TERESA GALLURA – Una tragedia ha colpito il resort di Valle dell'Erica, nella località La Licciola, dove un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese ha perso la vita questa mattina intorno alle 11. Il piccolo si trovava in vacanza con i genitori quando ha avvertito un improvviso malore e si è accasciato.

I Soccorsi

Il medico presente nella struttura ricettiva ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Sul posto sono intervenuti tempestivamente il mezzo di soccorso India, con infermiere a bordo, e l'elisoccorso Areus. Nonostante i tentativi del personale sanitario del 118, il bambino non è sopravvissuto.

Il Dolore della Famiglia

La notizia ha gettato nello sconforto la famiglia norvegese, che stava trascorrendo un periodo di vacanza nella località gallurese. La comunità del resort e l'intera zona sono sotto shock per la morte improvvisa del piccolo.

Le Indagini

Le cause del decesso sono al vaglio delle autorità, che effettueranno gli accertamenti del caso per chiarire l'esatta dinamica del malore che ha stroncato la vita del bambino.