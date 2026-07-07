Suni, Aggredisce l'Ex Compagna al Bar e le Scaglia uno Sgabello: Arrestato 35enne per Maltrattamenti

SUNI – Un uomo di 35 anni, di Suni, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Macomer con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Su disposizione del Tribunale di Oristano, è stato trasferito in carcere.

L'Ennesima Aggressione

Il provvedimento è scattato dopo la denuncia della sua ex compagna. Il 35enne ha raggiunto la donna in un bar del paese e l'ha aggredita verbalmente per poi scagliarle contro uno sgabello, prima di essere fermato e allontanato dagli altri avventori. La donna ha quindi deciso di denunciare l'accaduto ai Carabinieri della Stazione di Suni.

Sette Anni di Violenze

La donna ha raccontato ai militari sette anni di violenze, insulti e vessazioni subite dall'ex compagno, anche davanti al figlio minore della coppia. Una storia di soprusi che è andata avanti dal 2019 al 2024, quando la donna ha deciso di porre fine alla relazione e di scappare dalla casa che condivideva con il compagno, rifugiandosi dai genitori. L'uomo, però, non ha mai accettato la separazione, continuando a perseguitarla incessantemente fino all'episodio di pochi giorni fa.

L'Arresto

In base alle informazioni raccolte dai Carabinieri, la Procura di Oristano ha chiesto e ottenuto dal Gip l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 35enne.

La storia di questa donna è l'ennesima testimonianza di un dramma che si ripete: vittima di violenze per anni, ha trovato il coraggio di denunciare solo dopo l'ennesima aggressione. Le indagini proseguono per accertare ulteriori responsabilità. La violenza non è mai una soluzione, e il silenzio non è mai la risposta.