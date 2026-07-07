(Adnkronos) - Oggi a Roma si è svolta la giornata 'Avvicinare l'Europa alle Comunità locali', iniziativa promossa dal Consiglio regionale del Lazio e dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative, insieme al Comitato europeo delle Regioni, con il supporto della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, delle reti di informazione del Lazio,dell'Ufficio per l'Italia del Parlamento europeo e dell'Anci. L'evento era rivolto a tutti gli eletti locali e regionali del Lazio, con l'obiettivo di offrire loro l'opportunità di approfondire l'impatto delle politiche e delle iniziative Ue sui territori, anche in considerazione del ruolo strategico svolto dai finanziamenti europei nel sostegno ai progetti di sviluppo locale. Nel corso della giornata si è tenuto un panel dedicato alla presentazione dei principali programmi di finanziamento europei destinati agli enti locali. È intervenuta in particolare la Capo Dipartimento Politiche europee ed internazionale dell'Anci, Moira Rotondo, punto di contatto nazionale per i programmi URBACT&EUI. "I comuni italiani si sono classificati al primo posto per numero di candidature nell'ambito delle call URBACT&eEUI, con 95 proposte progettuali per il bando EUI e 85 per il bando Urbact" ha dichiarato. È intervenuta anche Manuela Marsano, punto di contatto nazionale per il Programma Cerv: "I principi del programma trovano fondamento nei valori dell'Unione Europea sanciti dall'articolo 2 TFUE, con particolare riferimento alla promozione dell'uguaglianza, alla lotta contro ogni forma di discriminazione e al contrasto alla disparità di genere. È già aperto il bando 'gemellaggio', finalizzato a promuovere gli scambi tra i cittadini di Comuni appartenenti a diversi Stati membri. Aprirà inoltre a breve un bando. Molto importante - ha concluso - è infine il bando Daphne, che mira a combattere la violenza di genere non soltanto assicurando supporto alle vittime di violenza subita ma anche a quelle di violenza assistita e agli orfani di femminicidio".

È intervenuto nel corso dell'evento anche il Presidente del Consiglio Regione del Lazio, Antonello Aurigemma:“Continuo a ribadire l'importanza della rete dei Comuni. Gli attori protagonisti del settore pubblico nel rapporto con l'Europa sono tanti: vanno dal CNRR alla Regione, dall’Anci all'Unione della provincia, alla regione Lazio, ed è fondamentale. Penso che sia importante - ha dichiarato - che il Consiglio regionale diventi a tutti gli effetti la ‘Casa dei comuni, in grado di fornire mezzi e strumenti adeguati a quelli che sono ‘l’ultima sentinella del territorio’, non tanto per trovare soluzioni quanto più per dare risposte, anche quando sono negative” Il presidente ha poi aggiunto: “Penso che la buona politica parta da iniziative come queste, che diano a tutti la possibilità di disporre dei mezzi e degli strumenti necessari per rappresentare al meglio le istituzioni. La nostra è una regione composta da 378 Comuni, dalla Capitale, Roma, con oltre 3 milioni di abitanti, fino a Marcetelli, in provincia di Rieti, che conta circa 60 abitanti, in provincia di Rieti. Ognuno di questi territori presenta realtà e esigenze diverse. Con queste giornate - ha aggiunto - daremo proprio la possibilità di poter creare questa rete”. Infine, soffermandosi sui benefici che la costruzione di questa rete potrebbe generare, Aurigemma ha concluso: “Roma è una grande attrazione internazionale e soltanto l’anno scorso ha accolto 60 milioni di turisti. Si tratta però di un turismo più ‘povero’, chi visita Roma spende circa la metà rispetto ai turisti che vanno a Parigi o in altre capitali europee e vi soggiorna in media due giorni e mezzo rispetto ai quattro ai cinque registrati nelle altre capitali europee. Immaginate se dei 60 milioni anche soltanto un 10% rimanesse un giorno in più per visitare i borghi nei nostri comuni - ha concluso - il PIL della nostra regione aumenterebbe e aumenterebbe anche il volano occupazionale”.