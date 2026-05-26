(Adnkronos) - Jannik Sinner festeggia il Career Golden Masters. Oggi, martedì 26 maggio, il tennista azzurro esordirà al Roland Garros 2026 contro il padrone di casa Clement Tabur nel primo turno dello Slam francese, in cui lo scorso anno è stato battuto da Carlos Alcaraz in finale. Prima di scendere in campo però, Sinner ma mostrato un dietro le quinte inedito del suo trionfo agli Internazionali d'Italia, che gli ha permesso di completare proprio il Career Golden Masters, pubblicando un nuovo vlog sul suo canale YouTube.

All'età di 24 anni infatti, Sinner ha già vinto almeno una volta in carriera tutti i Masters 1000 del circuito, un risultato raggiunto prima soltanto da Novak Djokovic. E così, proprio a Roma poche ore dopo la finale conquistata contro Ruud, l'azzurro ha festeggiato l'ennesimo storico traguardo raggiunto brindando insieme al suo team e alla sua famiglia, tenendo un discorso da brividi: "Nel 2019, la prima volta che ho giocato qui, ho vinto una partita e non avrei mai pensato che potessi trovarmi d nella posizione in cui sono ora", ha detto Sinner alzando il proprio bicchiere di vino.

"E ora, sette anni dopo, abbiamo raggiunto il Carrer Golden Masters", ha continuato Sinner, "vincendo tutti e nove i tornei Masters 1000. Senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile, quindi grazie per far parte di questo percorso".

"Ora sono felice di godermi un paio di giorni perché poi ci sarà un altro torneo molto importante per noi", ha continuato Sinner riferendosi proprio al Roland Garros che, in caso di vittoria, gli permetterà di completare anche il Career Grand Slam, "ma comunque vada, è già stato un anno incredibile fino a ora. Ho vinto più tornei che mai. Grazie mille per il supporto, grazie a tutto il team. Cin-cin", ha concluso l'azzurro alzando il calice e scatenando gli applausi della sala.