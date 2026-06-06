(Adnkronos) - Andrea Kimi Antonelli si prende la pole position del Gp di Montecarlo. Oggi, sabato 6 giugno, il pilota della Mercedes strappa il giro veloce al fotofinish, davanti a Max Verstappen e a Lewis Hamilton, diventando così il più giovane poleman a Monaco (di Leclerc il precedente record). Quarto Leclerc, poi Hadjar, Russell e le due McLaren di Piastri e Norris. Ultime le due Aston di Stroll e Alonso.

Si tratta della quarta pole in carriera del bolognese, che si sta confermando di gara in gara l'uomo da battere in questo avvio di stagione.

La gara di domani sarà visibile su Sky Sport, ma anche in chiaro su Tv8 (in differita alle 18:30).