Gabriel Diallo, chi è il prossimo avversario di Sinner a Cincinnati

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna a giocare oggi, lunedì 11 agosto, a Cincinnati. Il tennista azzurro sfiderà Gabriel Diallo nel terzo turno del Masters 1000 americano per continuare a preparare gli US Open 2025, ultimo Slam della stagione a cui arriverà da campione in carica. Sul percorso verso la finale, in cui ha trionfato l'anno scorso battendo il 'padrone di casa' Frances Tiafoe in due set, c'è il tennista canadese numero 35 del mondo. Ma chi è Diallo?

Gabriel Diallo è un tennista canadese di 23 anni, classe 2001. Nato a Montreal da mamma ucraina e papà ghanese, ha iniziato a giocare fin da piccolo , entrando nel circuito professionistico nel 2018. Il primo titolo ITF è arrivato nel giugno 2022 a East Lansing, mentre nell'agosto seguente ha esordito a livello Atp al Masters 1000 di Montreal grazie a una wild card, raggiungendo il secondo turno del torneo. Nello stesso mese ha conquistato il Challenger di Granby ed è stato poi convocato per la fase a gironi di Coppa Davis, giocando un match contro il serbo Dere e contribuendo così al trionfo finale del Canada.

A inizio 2025 è entrato per la prima volta nel tabellone principale di uno Slam, superando il primo turno degli Australian Open, poi vinti da Jannik Sinner. Da lì parte una crescita che lo porta a raggiungere il secondo turno, per la prima volta in carriera, ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami, mentre a quello di Madrid arriva fino ai quarti di finale, riuscendo a battere due top 50 come Bergs e Dimitrov prima di arrendersi a Musetti. Sull'erba conquista il suo primo titolo Atp, vincendo a s-Hertogenbosch e raggiungendo il suo best ranking in carriera, piazzandosi in 35esima posizione.

