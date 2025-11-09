Inter-Lazio 2-0, gol di Lautaro e Bonny: nerazzurri primi con la Roma - Rivivi il match
L'Inter batte la Lazio per 2-0 oggi 9 novembre nel posticipo dell'undicesima giornata della Serie A. I nerazzurri salgono a 24 punti e agganciano la Roma al primo posto in classifica, con 2 lunghezze di vantaggio su Milan e Napoli.
La formazione allenata da Chivu sblocca subito il risultato. Al 3' Bastoni ruba palla a Isaksen e serve Lautaro, che batte Provedel con un tocco d'esterno: 1-0. Il raddoppio arriva al 61'. Lautaro stavolta si cala nel ruolo di suggeritore innescando Dimarco, la palla al centro per Bonny è invitante: piatto vincente, 2-0. La Lazio batte un colpo ad un quarto d'ora dalla fine: il colpo di testa di Gila finisce sulla traversa, troppo poco per spaventare l'Inter.
Il campionato si ferma per la Nazionale.
