Elezioni, Maria Obinu rivendica un candidato del Pd per la presidenza della Regione

Oristano

Duro intervento alla Direzione del partito

Parole critiche dal segretario provinciale del Partito democratico Maria Obinu sulle scelte del partito per l’individuazione del candidato alla presidenza della Regione da proporre alle prossime consultazioni elettorali dell’anno venturo. Intervenendo alla direzione regionale del Pd riunita in città, Obinu ha rimproverato la mancata individuazione di un nome espressione dello stesso Pd.

“A novembre ci troviamo in una condizione di incertezza”, ha affermato Maria Obinu. “Dovevamo proporre un nostro nome”.

“Se non vogliamo proporlo ditecelo chiaramente”, ha proseguito Obinu, rivolgendosi ai vertici del Pd sardo. “La coalizione non è poi così ampi. E si parla di unità, ma le parole non bastano. Il nome di Alessandra Todde è sulla bocca di tutti, ma oggi qui non se ne parla. Dobbiamo accettare tutto quello che ci viene proposto e forse imposto dal Movimento 5 Stelle?”

“Non possiamo ignorare il mancato coinvolgimento dei territori”, ha detto ancora la segretario provinciale del Pd Maria Obinu. “Nessuno ci ha informato di come verranno definite le liste. All’interno del Pd abbiamo tanti nomi validi. Dobbiamo uscire da qui con un nome”.

Martedì, 31 ottobre 2023