Analisi dell’acqua nella norma a Solarussa: revocata l’ordinanza di divieto

Solarussa

Nei giorni scorsi problemi a causa di un guasto

Acqua nuovamente nella norma a Solarussa. Il sindaco Mario Tendas ha firmato una ordinanza che revoca il divieto di utilizzo dell’acqua per scopi potabili.

“Le analisi svolte dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione della ASL di Oristano sui campioni prelevati in ieri”, spiega il sindaco, “hanno rilevato il rientro dei parametri microbiologici nei limiti ammessi. L’acqua può pertanto essere utilizzata ai fini potabili e alimentari”.

“Ci scusiamo per l’inconveniente non dipendente dalla nostra responsabilità”, conclude Tendas.

Nei giorni scorsi il sindaco di Solarussa aveva dovuto firmare una ordinanza di divieto di utilizzo per scopi potabili perché per diverse ore l’erogatore di ipoclorito di sodio non aveva funzionato in maniera corretta: l’acqua immessa nella rete non conteneva dunque il quantitativo di cloro attivo necessario per l’attività disinfettante.

Dai successivi controlli del gestore idrico i parametri erano rientrati nella norma, ma si attendeva l’ufficialità da parte della Asl.

A Solarussa era entrata in funzione l’autobotte di Abbanoa.

Martedì, 31 ottobre 2023