Dromos continua a svelare le sue carte per l'estate 2026 - Notizie

Dopo avere svelato buona parte del programma, il festival Dromos aggiunge nuove tessere a completare il mosaico di eventi raccolti sotto l'insegna "Dromos Secrets", tema della sua ventottesima edizione che si snoderà dal 18 luglio al 16 agosto tra Oristano e altri centri della sua provincia: Baratili San Pietro, Cabras, Fordongianus, Masullas, Milis, Mogoro, Neoneli, Nureci, Pompu, Riola Sardo, Tadasuni.Tra i protagonisti dei concerti già annunciati spiccano Carmen Consoli, Stefano Bollani, Mario Biondi, i Subsonica, Michael League, Hamilton de Holanda, Tigran Hamasyan , Cory Henry con The Funk Apostles, Rokia Traoré, Simona Molinari con Raphael Gualazzi. Altri nomi si aggiungono ora al cast e altri appuntamenti ad arricchire un cartellone già fitto e di qualità.Dopo l'esperienza dell'anno passato, giovedì 6 agosto il festival sarà nuovamente ospite dell'azienda Sa Marigosa, a, nei pressi di Riola Sardo, per una serata che metterà in dialogo differenti modi di raccontare il Mediterraneo attraverso la musica. Di scena in apertura, alle 21:30, il trio di Mauro Palmas, A seguire salirà sul palco Tosca con "Le feminæ si fanno aspettare", un "conversaconcerto" che anticipa il tour del suo nuovo progetto discografico "FEMINÆ".Lunedì 10 agosto il Giardino Botanico del Monte Arci nei pressi di Masullas farà da cornice verde, con inizio alle 22, al live di Rancore all'insegna del suo nuovo album, "Tarek da colorare", uscito lo scorso aprile. Mercoledì 12 agosto le Antiche Terme Romane di Fordongianus accoglieranno alle 22 Brian Jackson, musicista, compositore e produttore il cui nome è indissolubilmente legato a quello di Gil Scott-Heron. Giovedì 13 agosto il cammino del festival nella provincia di Oristano farà sosta per una sera a Milis con Sarah Jane Morris e il Solis String Quartet, di scena alle 22 all'Anfiteatro di Palazzo Boyl...

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