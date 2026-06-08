Dopo avere svelato buona parte del programma, il festival Dromos aggiunge nuove tessere a completare il mosaico di eventi raccolti sotto l'insegna "Dromos Secrets", tema della sua ventottesima edizione che si snoderà dal 18 luglio al 16 agosto tra Oristano e altri centri della sua provincia: Baratili San Pietro, Cabras, Fordongianus, Masullas, Milis, Mogoro, Neoneli, Nureci, Pompu, Riola Sardo, Tadasuni.
Tra i protagonisti dei concerti già annunciati
spiccano Carmen Consoli, Stefano Bollani, Mario Biondi, i
Subsonica, Michael League, Hamilton de Holanda, Tigran Hamasyan ,
Cory Henry con The Funk Apostles, Rokia Traoré, Simona Molinari con
Raphael Gualazzi. Altri nomi si aggiungono ora al cast e altri
appuntamenti ad arricchire un cartellone già fitto e di
qualità.
Dopo l'esperienza dell'anno passato, giovedì 6
agosto il festival sarà nuovamente ospite dell'azienda Sa Marigosa,
a, nei pressi di Riola Sardo, per una serata che metterà in dialogo
differenti modi di raccontare il Mediterraneo attraverso la musica.
Di scena in apertura, alle 21:30, il trio di Mauro Palmas, A
seguire salirà sul palco Tosca con "Le feminæ si fanno aspettare",
un "conversaconcerto" che anticipa il tour del suo nuovo progetto
discografico "FEMINÆ".
Lunedì 10 agosto il Giardino Botanico del Monte
Arci nei pressi di Masullas farà da cornice verde, con inizio alle
22, al live di Rancore all'insegna del suo nuovo album, "Tarek da
colorare", uscito lo scorso aprile. Mercoledì 12 agosto le Antiche
Terme Romane di Fordongianus accoglieranno alle 22 Brian Jackson,
musicista, compositore e produttore il cui nome è indissolubilmente
legato a quello di Gil Scott-Heron. Giovedì 13 agosto il cammino
del festival nella provincia di Oristano farà sosta per una sera a
Milis con Sarah Jane Morris e il Solis String Quartet, di scena
alle 22 all'Anfiteatro di Palazzo Boyl...