Bosa, potenza ed energia nel nuovo brano di Serena Schintu

Il recente singolo di Serena Schintu, artista originaria di Bosa , porta il titolo “Il segno dei vincenti”. Disponibile sui principali store digitali dal 5 marzo, il brano è caratterizzato da una combinazione di potenza, profondità ed energia. Il testo si apre con una sequenza di domande, suggerendo un dialogo che potrebbe essere sia introspettivo che rivolto a un possibile interlocutore. “Parla di chi riesce a risollevarsi da una serie di contingenze del destino avverso – afferma l’artista –. O di quando ci si prefigge degli obiettivi e si fa di tutto pur di trasformarli in realtà. Cos’è quella cosa che fa stare bene davvero, a costo zero? Indubbiamente trovare quella spinta interiore che porti a migliorare la condizione di quel momento e non solo, la motivazione che fa sentire vivi e fa ritrovare quella voglia di mettersi in gioco, per accelerare la fase di co-creazione. Nel brano è presente sia un aspetto introspettivo del proprio inconscio, sia una voce esterna che invoglia ad agire, ovvero creare le condizioni ideali, imparare

