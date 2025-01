La direttrice generale di Areus (Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Sardegna), Cinzia Bettelini, ha compiuto un’altra scelta destinata a far discutere. Con una delibera datata 17 dicembre 2024, Bettelini ha assunto a tempo indeterminato un “Assistente Tecnico Geometra”, che entrerà in servizio a partire dal 2 gennaio 2025. La posizione prevede un compenso annuale di 34.035 euro. A rivelarlo è il giornalista Mario Guerrini.

Fin qui, nulla di straordinario, se non fosse per un dettaglio curioso: il neoassunto è il geometra Francesco Mura, deputato in carica di Fratelli d’Italia. L’onorevole, attualmente impegnato nel suo mandato parlamentare, difficilmente potrà dedicarsi al nuovo incarico con continuità e impegno.

La nomina è avvenuta tramite lo scorrimento di una graduatoria approvata il 20 giugno 2024, a cui Mura, nonostante il suo ruolo politico, aveva evidentemente deciso di partecipare, pensando già al futuro. La mossa garantisce all’onorevole una stabilità lavorativa nell’amministrazione pubblica, in questo caso nel settore della sanità sarda. La decisione di Bettelini non ha mancato di sollevare interrogativi sull’opportunità di un’assunzione del genere, considerato il ruolo pubblico ricoperto da Francesco Mura. Tuttavia, la procedura seguita risulta formalmente legittima e non vi sono state obiezioni di sorta.

Le polemiche politiche si sprecano. La governatrice Alessandra Todde e l’assessore regionale alla sanità, Armando Bartolazzi, potrebbero rallegrarsi di questa mossa che, almeno sulla carta, rafforzerebbe un sistema sanitario regionale già gravato da critiche e inefficienze. Per i malpensanti, però, più che una buona notizia sembra l’ennesimo segnale di scarsa attenzione verso le reali priorità della sanità pubblica.