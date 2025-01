Bosa ha dato il benvenuto al nuovo anno con un evento musicale che ha coinvolto centinaia di persone, facendo risuonare le note di Irene Grandi in piazza Dante. Il concerto, che ha visto la partecipazione di numerosi spettatori, ha chiuso una serie di appuntamenti dedicati alla musica e al divertimento. L’attesa per l’esibizione della celebre artista è iniziata alle 20 con un vivace dj set, che ha preparato il pubblico ad accogliere la serata in grande stile. La musica elettronica e le vibrazioni moderne hanno creato l’atmosfera perfetta per l’esibizione della cantante toscana, che ha intrattenuto il pubblico con i suoi successi più amati, tra cui “La tua ragazza sempre” e “Bruci la città”. Un mix di emozioni, risate e balli ha segnato la notte, testimoniando il grande afflusso di persone, locali e turisti, che hanno scelto Bosa per festeggiare l’arrivo del 2025.

Non meno entusiasta è stata la partecipazione al concerto del giorno precedente, lunedì 30 dicembre, con i Train to Roots. La band isolana, che da oltre venti anni porta in giro per l’Europa la sua musica reggae, ha entusiasmato il pubblico con la sua energia travolgente. Il gruppo, che vanta una solida carriera internazionale, ha regalato uno spettacolo indimenticabile ai presenti, facendo ballare e cantare tutti con i suoi brani dal sapore esotico e ritmi incalzanti. L’evento, che ha anticipato i festeggiamenti di Capodanno, ha contribuito a confermare Bosa come uno dei centri pulsanti della musica e della cultura in Sardegna.

Ma a Bosa non si fermano gli eventi di fine anno, guardando oltre il concertone di Irene Grandi. Domenica 5 gennaio, la città ospiterà la manifestazione “A sa palte e’ cantare”, un’iniziativa curata dall’associazione culturale Coro di Bosa. Dalle 17, i canti e le melodie tradizionali si diffonderanno nelle vie del centro storico, regalando ai partecipanti una vera e propria immersione nelle tradizioni musicali sarde. Questo evento è un’ulteriore occasione per scoprire la ricca storia culturale di Bosa, dove il canto corale è sempre stato un momento di unione e condivisione.

La serie di eventi si concluderà lunedì 6 gennaio, con la tradizionale manifestazione “Fai sorridere un bambino”, organizzata dall’associazione Street Food “Sos Amigos”. In occasione dell’Epifania, la città si animerà con la distribuzione di regali e dolci per i bambini svantaggiati, che potranno ricevere la visita della Befana, pronta a portare sorrisi e gioia. L’iniziativa, che unisce solidarietà e festa, rappresenta un gesto di speranza e vicinanza per i più piccoli, contribuendo a mantenere viva la magia di questo periodo dell’anno.