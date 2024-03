Blackout elettrico e telefonico a Montresta, la rabbia dei cittadini

Negli ultimi giorni, i residenti di Montresta si sono trovati a fronteggiare interruzioni nell’erogazione di energia elettrica e nella linea telefonica. Il sindaco, Salvatore Selis, ha dichiarato che al momento non è possibile confermare la risoluzione del problema riguardante le linee elettriche cittadine. Sembrerebbe che ci sia un guasto alla cabina che fornisce energia alle zone di “Turre”, “Montelongu” e “Via Roma”. Inoltre, l’antenna Vodafone è attualmente priva di elettricità, il che implica l’indisponibilità temporanea dei servizi telefonici per le compagnie, come ad esempio Ho mobile, che si appoggiano ad essa. Il primo cittadino ha precisato che i tecnici di Enel sono al lavoro per risolvere la situazione, e si attendono ulteriori aggiornamenti. Le continue interruzioni, come evidenziato da Selis, sembrano derivare da un guasto sulle linee di media tensione, ancora non individuato, e dall’inclemente maltempo degli ultimi giorni che ha causato non pochi disagi. Il sindaco ha raccomandato ai cittadini di Montresta di staccare dalla corrente gli elettrodomestici che potrebbero subire danni a causa dei

