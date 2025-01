Momenti di paura nella notte a Siniscola, quando, intorno alle ore 23:30, un incendio ha interessato un’autovettura parcheggiata in via G.F. Conteddu. Sul posto è intervenuta con tempestività una squadra dei vigili del fuoco del locale Distaccamento, che ha provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area circostante.

L’incendio, secondo le prime rilevazioni, risulta di origine dolosa, alimentando il clima di preoccupazione nella comunità. Dopo aver estinto il rogo, i vigili del fuoco hanno effettuato un’accurata bonifica del sito, al fine di evitare eventuali ulteriori pericoli o il propagarsi delle fiamme.

Presenti anche i carabinieri, impegnati a raccogliere elementi utili per avviare le indagini. Al momento, non si esclude alcuna pista, a partire da quella dolosa, e le Forze dell’Ordine stanno lavorando per risalire ai responsabili di questo atto criminale.

L’incendio ha causato momenti di panico tra i residenti della zona, svegliati dal crepitio delle fiamme e dall’odore acre di fumo. L’auto distrutta dal rogo era regolarmente parcheggiata lungo la via e non sembrano esserci stati danni ad altre vetture o alle abitazioni circostanti.

L’episodio si inserisce in un contesto già segnato da una serie di atti vandalici e incendi dolosi che negli ultimi mesi hanno interessato il territorio. Un problema che richiede un rafforzamento delle misure di sicurezza e un maggiore controllo del territorio da parte delle autorità competenti.