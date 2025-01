Capodanno a Oristano, in migliaia per festeggiare insieme a Gaia

Grande successo a Oristano per il Capodanno 2025 con Gaia.

Un’atmosfera elettrica ha pervaso piazza Roma a Oristano, dove ieri sera si è tenuto il tanto atteso concerto di Capodanno di Gaia Gozzi, la giovane e talentuosa cantautrice italo-brasiliana che ha letteralmente conquistato il pubblico. Diverse migliaia di persone, principalmente giovani, hanno affollato la piazza per assistere a uno spettacolo che ha superato ogni aspettativa, facendo registrare un’affluenza superiore a quella dello scorso anno. Nonostante il freddo pungente della serata, ha prevalso comunque la voglia di divertirsi. Il concerto di Gaia, che ha cantato una selezione delle sue canzoni più amate, ha suscitato un entusiasmo contagioso, con il pubblico che ha ballato e cantato a squarciagola, creando un’atmosfera di festa che è andata ben oltre le previsioni. La serata ha rappresentato un raddoppio del divertimento rispetto alla precedente edizione del Capodanno, consolidando la popolarità della giovane artista e la forza di un evento che ha saputo coinvolgere la città e i suoi cittadini in modo straordinario grazie alla proposta della Pro Loco oristanese. Gaia Gozzi, recentemente annunciata tra i big in gara al Festival di Sanremo, è una delle artiste più promettenti del panorama musicale italiano. Nata a Guastalla nel 1997 da madre brasiliana e padre italiano, la sua musica è una fusione di sonorità latine e influenze pop. Dopo la vittoria ad “Amici di Maria De Filippi” nel 2020, la carriera di Gaia ha preso il volo, con partecipazioni importanti come al Festival di Sanremo 2021 con il brano Cuore amaro e successi che hanno segnato il suo percorso, come Boca (in collaborazione con Sean Paul) e Nuvole di zanzare. Nel 2023, la cantautrice ha prestato la voce al personaggio di Asha nel film Disney Wish, per il quale ha anche firmato la colonna sonora. Un riconoscimento importante è arrivato anche da Forbes Italia, che l’ha inserita tra i cinque under 30 italiani più promettenti nel settore musicale. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di numerosi sponsor e il supporto delle istituzioni locali, è stata fortemente voluta dalla Giunta comunale di Oristano, guidata dal sindaco Massimiliano Sanna. Promossa dall’assessore allo Spettacolo Antonio Franceschi, l’organizzazione dell’evento è stata affidata alla Pro Loco di Oristano, che ha vinto l’incarico tramite un bando pubblico dal valore di 100mila euro. La proposta presentata dalla Pro Loco si è distinta per la sua originalità e per l’approccio innovativo, combinando un piano di promozione ben strutturato con un notevole contributo di cofinanziamento privato. L’evento ha dimostrato ancora una volta come la città di Oristano possa ospitare eventi di grande respiro, capaci di attrarre l’attenzione di un pubblico giovane e variegato. Il concerto di Gaia non è

Leggi tutto su : Il Giornale di Oristano https://www.giornaledioristano.it/capodanno-migliaia-festeggiare-insieme-gaia-oristano-1-gennaio-2025/

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie