Il nuovo anno inizia con un grande dolore per la città di Oristano che piange la prematura scomparsa di Valentina Fanni, venuta a mancare all’età di 40 anni. La notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno, ha lasciato sgomenti e profondamente addolorati i suoi cari e tutti coloro che l’hanno conosciuta.

A darne il triste annuncio sono il compagno Paolo, la mamma Argia, il padre Maurizio, la sorella Martina con il cognato Mariano, il fratello Giorgio con Carla, gli adorati nipoti Annachiara, Gabriele e Maria, oltre ai suoceri e agli altri parenti.

Valentina era una donna apprezzata per la sua gentilezza e la sua disponibilità, sempre pronta a regalare un sorriso a chiunque incrociasse il suo cammino. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia, ma anche in tutta la comunità che ora si stringe attorno ai suoi cari in segno di cordoglio.

Le esequie si terranno domani, giovedì 2 gennaio, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore a Oristano, dove sarà celebrata la Santa Messa. Sarà un momento di raccoglimento e preghiera per ricordare una vita spezzata troppo presto. La città si prepara a dare il suo ultimo saluto a Valentina, con l’affetto e il rispetto che merita.

Il rione del Sacro Cuore di Oristano era stato colpito da un altro grave lutto lo scorso 23 dicembre, quando era venuta a mancare Carla Manca a soli 58 anni. La notizia ha provocato una grande ondata di commozione tra i residenti, che ricordano Carla come una figura gentile, sempre pronta ad aiutare il prossimo e a impegnarsi per il bene della comunità.