Siamaggiore, il programma della Settimana Santa

A Siamaggiore, la comunità si prepara con fervore ad accogliere la Pasqua. Il parroco, don Alejandro Garcia Quintero, ha organizzato un ricco programma in vista della Settimana Santa, ponendo la preghiera al centro della preparazione. La celebrazione delle Palme è stata programmata in anticipo per sabato 23 marzo alle ore 18:30, con una processione seguita dalla Santa Messa. Il giorno successivo, domenica 24 marzo, alle 9, nella frazione di Pardu Nou si terrà un’altra processione seguita dalla celebrazione eucaristica. Giovedì Santo, 28 marzo, sarà celebrata la Santa Messa Crismale in cattedrale ad Oristano alle ore 9:30. Alle 18:30, a Siamaggiore, si terrà la Santa Messa in Coena Domini seguita dall’Ora Santa. Venerdì Santo, 29 marzo, alle ore 7, si svolgerà la Via Crucis a Siamaggiore. È un giorno di riflessione, penitenza e preghiera, durante il quale i fedeli meditano sulla sofferenza e il sacrificio di Gesù per la salvezza dell’umanità. Sabato Santo, 30 marzo, alle ore 8 si terrà l’adorazione della

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie