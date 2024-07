Autopsia per Mattia Mura, morto a Porto Pino: Terralba in lutto

Il paese di Terralba è stato colpito da un grave lutto con la tragica scomparsa di Mattia Mura, di 23 anni, avvenuta sabato scorso nelle acque della spiaggia di Porto Pino. Nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia per chiarire le cause della morte del giovane. Le prime ipotesi suggeriscono che Mura possa essere stato colto da un malore mentre nuotava. Attualmente, la salma è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale Cto di Iglesias, dove rimarrà fino al completamento degli esami autoptici. Nonostante i soccorsi tempestivi, l’intervento del bagnino, del personale del 118-Areus e dell’équipe medica giunta dal Sirai di Carbonia si sono rivelati vani. Le operazioni di salvataggio sono durate circa un’ora, ma Mattia Mura non ha mai ripreso conoscenza. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Carbonia, in supporto ai carabinieri della stazione di Giba, per gestire le operazioni e raccogliere testimonianze utili a ricostruire la dinamica dei fatti. La città di Terralba si stringe ora attorno alla famiglia

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie