Allarme per un grosso incendio nelle campagne di Bosa

Un incendio di grandi proporzioni ha colpito la località “Monte Alvu” nell’agro del comune di Bosa. In particolare, l’allarme è scattato nelle prime ore della mattinata, mobilitando un ampio dispiegamento di forze per contrastare le fiamme e proteggere il territorio. Il coordinamento delle operazioni di spegnimento è stato affidato al personale della stazione del Corpo Forestale di Bosa. La complessità dell’intervento ha richiesto l’ausilio di mezzi aerei specializzati. Due elicotteri sono stati immediatamente inviati sul luogo: uno proveniente dalla base del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) di Santa Maria (Bosa) e l’altro, un SuperPuma, decollato dalla Base elicotteri del CFVA di Fenosu. Sul fronte terrestre, due squadre dell’Agenzia Forestas, provenienti dai cantieri di Bosa e Tres Nuraghes, hanno lavorato instancabilmente per contenere e spegnere le fiamme. Insieme a loro, una squadra dei barracelli di Bosa ha fornito un prezioso supporto, dimostrando ancora una volta l’importanza della collaborazione tra diverse unità di emergenza. Infine, le operazioni aeree si sono concluse con successo alle ore

