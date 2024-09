Incidente sulla strada di Santa Giusta, ci sono feriti

Nella tarda serata di ieri, intorno alle 22:45, si è verificato un incidente stradale a Santa Giusta. In via Eleonora d’Arborea, per cause in fase di accertamento, due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale. La dinamica precisa dell’incidente rimane al vaglio delle autorità competenti, ma pare che uno dei veicoli abbia perso il controllo all’improvviso, invadendo la corsia opposta. Non appena scattato l’allarme, sul posto è stata inviata la squadra 1A della centrale dei vigili del fuoco di Oristano. Gli operatori, giunti tempestivamente, hanno immediatamente messo in sicurezza l’area dell’incidente, eliminando possibili rischi legati a perdite di carburante, liberando le persone rimaste incastrate nei mezzi. La rapidità dell’intervento ha consentito ai soccorritori del 118-Areus, giunti poco dopo con un’ambulanza, di prendersi cura delle persone coinvolte. Uno dei feriti, in condizioni apparentemente gravi, ma stabili, è stato trasportato d’urgenza al vicino ospedale San Martino di Oristano per le cure del caso. Oltre ai vigili del fuoco e ai soccorritori del 118-Areus, sul luogo dell’incidente

