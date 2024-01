Oristano

Aveva operato a Ruinas, Cuglieri e Samugheo

Ultimo saluto questa mattina a suor Melania Trudu, nella cappella della casa generalizia delle Figlie di San Giuseppe di Oristano, segnata negli ultimi due giorni dalla scomparsa di tre consorelle: suor Maria Anselma Nediakalayil, suor Maria Lucia Murru e, appunto, suor Melania Trudu che lo scorso mese di agosto aveva festeggiato il bel traguardo dei 100 anni.

Per l’occasione, l’avevano raggiunta nella casa generalizia di via Carmine il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, e quello di Ruinas, Gianni Tatti. Proprio nel paese Marmilla suor Melania ha insegnato per diversi anni nella scuole materna paritaria e si è presa cura di generazioni di bimbi, che la ricordano con affetto. Tra loro anche il sindaco Tatti: “Era legatissima al nostro paese”, la ricorda, “era di Nuragus, ma diceva di essere di Ruinas. La ricordo con molto affetto”.

Suor Melania Trudu (al secolo Savina) ha prestato servizio anche a Cuglieri e Samugheo, oltre che in diversi centri delle altre province sarde. Da diversi anni viveva a Oristano.

