(Adnkronos) - Portogallo – Spagna è un ottavo di finale che somiglia a una finalissima, come quella della Nations League del 2025, vinta dai lusitani ai rigori. All’AT&T Stadium di Arlington, le due Nazionali stavolta si sfideranno per un posto tra le migliori otto del Mondiale e, per gli esperti di Sisal, sono nettamente favoriti gli spagnoli: la squadra di Luis de la Fuente comanda il pronostico con il successo a 1,90, si sale a 4,00 per la vittoria portoghese, il pareggio è a 3,60. Le Furie Rosse sono avanti anche per il passaggio ai quarti, a 1,45 contro il 2,75 del Portogallo. Il match è anche una suggestiva sfida tra due generazioni: Cristiano Ronaldo vs Lamine Yamal, ventidue anni di differenza, uno al suo ultimo Mondiale dopo 5 Palloni d’Oro e anni di trionfi, l’altro al suo primo, ma destinato a guidare la Spagna per il prossimo decennio. Quando CR7 sollevava al cielo la sua prima Champions, il prodigio spagnolo non aveva ancora festeggiato il suo primo compleanno, stasera si troveranno l’uno di fronte all’altro per la prima volta e, su Sisal.it, entrambi sono dati marcatori a 2,75.

Tra tutti gli ottavi in programma, quello più in bilico è senz’altro Stati Uniti – Belgio. La pensano così gli esperti Sisal che prevedono una sfida molto equilibrata con gli americani leggermente avanti, a 2,50, i belgi a 2,80 e il pareggio a 3,40. Anche su chi andrà ai quarti regna l’incertezza, con gli Usa a 1,80 e i Diavoli Rossi a 2,00. Pochettino può tirare un sospiro di sollievo, Folarin Balogun, capocannoniere degli States con tre gol nella competizione ma espulso nel match dei sedicesimi di finale contro la Bosnia, non sarà squalificato e potrà scendere in campo nella sfida con il Belgio: anche stavolta è il primo indiziato al gol, a 2,50, seguito da Pulisic, a 3,00. Rudi Garcia si affida a Lukaku, in rete a 2,75 e Trossard, gol o assist a 2,75 che tra reti, assist e personalità stanno trascinando la squadra. Spera poi in un guizzo di De Bruyne, finora in ombra, marcatore a 3,75.

Senza storia la sfida tra Argentina ed Egitto, almeno sulla carta, con i Campioni del Mondo avanti a un rasoterra 1,36 contro il 10,00 per il successo egiziano, il pareggio a 4,75 e l’Albiceleste ai quarti a 1,13. Meno scontata Svizzera – Colombia, con i colombiani favoriti a 2,30 e gli elvetici che inseguono a 3,50, segno X a 3,00.