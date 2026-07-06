Le costruzioni muovono un terzo dell'economia sarda e la crescita dell'occupazione regionale è dovuta solo a questo settore, con 15mila occupati in più negli ultimi sei anni. È quanto emerso nell'indagine commissionata dalla Fillea Cgil Sardegna al centro di ricerche nazionale Cresme presentata in Camera di Commercio a Sassari alla presenza del segretario generale della Fillea Cgil nazionale Antonio Di Franco.
"Quando si parla del valore delle costruzioni
sull'economia - ha detto il direttore tecnico del Cresme Lorenzo
Bellicini - si dimentica che le costruzioni hanno relazioni con 59
branche produttive su 63". Significa che le costruzioni usano nella
loro attività prodotti e servizi provenienti dal 93% delle attività
produttive. "Se misuriamo poi quanto pesa l'attività delle
costruzioni e dell'immobiliare sulla ricchezza prodotta in
Sardegna, sommando gli investimenti in costruzioni, la manutenzione
ordinaria del patrimonio esistente e le attività e i servizi
immobiliari, possiamo dire che il peso delle costruzioni sul valore
aggiunto della Sardegna è del 31%". Le costruzioni muovono un terzo
dell'economia sarda.
Inoltre, per avere una consapevolezza di quanto
sono importanti oggi le costruzioni sull'economia della Regione
basterà ricordare che dal 2019 al 2025, la crescita
dell'occupazione in Sardegna è dovuta solo alle costruzioni:
infatti mentre i servizi hanno perso tremila lavoratori e
l'industria ne ha guadagnati tremila, gli occupati nelle
costruzioni sono cresciuti di 15.000 unità. Le costruzioni hanno
prodotto il 94% della crescita occupazionale della Regione.
L'aumento dei prezzi delle case e degli affitti
ha reso la Sardegna la quinta peggior regione italiana in termini
di capacità di accesso al bene casa, misurata sulla base dei
redditi medi e del costo delle case. "La Sardegna è la prima
regione italiana per aumento dei prezzi dal 2024 al 2025
(+30%)".
Non a caso,...