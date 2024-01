Dolianova

I carabinieri l’hanno riconosciuto in due registrazioni video



Si è impossessato di un bancomat dimenticato dal proprietario in uno sportello automatico e lo ha utilizzato per fare acquisti, spendendo in tutto 155 euro. Un giovane di 24 anni, disoccupato e noto alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento.

La carta era stata smarrita a Dolianova il 1° novembre. Un uomo di 67 anni di Serdiana, dopo aver prelevato all’ATM dell’ufficio postale di Dolianova, aveva dimenticato di recuperare il bancomat. Il giovane l’aveva trovato e invece di consegnarlo alle Poste o portarlo nella stazione dei carabinieri lo ha utilizzato per fare acquisti in un esercizio commerciale di Ussana.

Il titolare della carta aveva presentato querela per furto a opera di ignoti. I carabinieri di Dolianova sono riusciti a risalire al giovane dopo averlo riconosciuto nelle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza del negozio e dell’ufficio postale.

