Oristano

Esordio per la piattaforma Unica. Ecco il percorso da seguire



Anche nell’Oristanese è di nuovo tempo di iscrizioni a scuola: partiranno domani, giovedì 18 gennaio, per l’anno 2024-2025. C’è tempo dalle 8 del mattino di domani alle 20 di sabato 10 febbraio. Per le scuole elementari, medie e superiori, l’iscrizione alla prima classe si fa online e c’è una novità: dovrà essere eseguita sulla piattaforma ministeriale Unica.

Per le scuole paritarie e per i percorsi professionali erogati da centri di formazione accreditati alla Regione l’adesione alla procedura d’iscrizione online è facoltativa. L’iscrizione alle scuole dell’infanzia statali l’iscrizione si farà ancora sui moduli di carta.

Altra novità per l’anno accademico 2024-25 è l’attivazione di due nuovi percorsi formativi: il liceo del Made in Italy (iscrizioni dal 23 gennaio sulla piattaforma Unica) e i percorsi quadriennali della filiera tecnologico-professionale.

Per l’iscrizione al primo anno di scuola sulla piattaforma Unica è necessario avere una identità digitale. Il genitore dell’alunno – o il suo tutore – dovranno possedere SPID, CIE, CNS o eIDAS. Necessario anche conoscere il codice meccanografico della scuola, indicato anche nel sito internet di ogni istituto scolastico. Per identificare con certezza l’istituto in cui si è deciso di iscrivere il proprio figlio si può usare anche lo strumento di ricerca rapida “Trova scuola”, al quale si accede dalla stessa pagina di compilazione della domanda. La scuola e il codice si possono trovare anche sul sito web Scuola in chiaro, e ovviamente contattando la scuola stessa.

Nella piattaforma Unica è presente anche una sezione nella quale allegare i documenti richiesti dalle scuole.

Come accedere alla piattaforma? Dalla pagina principale, unica.istruzione.gov.it , si seleziona il profilo Genitore, poi la voce Servizi e quindi Gestione iscrizioni.

Se il genitore non dispone ancora di un profilo sulla piattaforma, dopo l’accesso troverà un collegamento diretto per le iscrizioni. Se il profilo di cui si dispone non è quello di genitore, una volta nella home della piattaforma si troverà un avviso con un collegamento diretto per accedere al servizio.

Durante il primo accesso alla piattaforma viene chiesto di confermare o completare i dati personali.

Sono tre le sezioni da compilare per la domanda di iscrizione: i dati dell’alunno, della famiglia e di almeno una scuola, la prima scelta. Le scuole indicate come seconda e terza scelta saranno coinvolte solo nel caso in cui la prima non abbia disponibilità di posti per il nuovo anno scolastico. Sarà la scuola a confermare l’accettazione oppure indirizzare alle scuole indicate come seconda e terza scelta.

Ciascun genitore può seguire le varie fasi che precedono l’accettazione della domanda dall’area riservata su Unica: per ciascun aggiornamento, viene inviata una indicazione sullo stato della domanda.

Qui le informazioni sulle scuole della provincia di Oristano.

Mercoledì, 17 gennaio 2023