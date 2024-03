"Verità sul caso Dal Corso"

Nelle ultime ore, gli attivisti dei Radicali Italiani hanno visitato il carcere di Oristano, concentrando l’attenzione sulla tragica vicenda di Stefano Dal Corso, 42 anni, presumibilmente ucciso dopo aver assistito a un rapporto sessuale tra due operatori carcerari. Marisa Dal Corso, sorella della vittima, esprime dubbi sul presunto suicidio del fratello, sottolineando che le scarpe ritrovate su Stefano non erano le sue e che la documentazione del caso, inizialmente catalogato come suicidio, presenta foto in bianco e nero fotocopiate, senza gli originali nel fascicolo. “Al carcere di Oristano manca lo Stato – afferma il tesoriere nazionale di Radicali Italiani Filippo Blengino -. Manca nel momento in cui sulla vicenda di Stefano Dal Corso, a distanza di anni, non si riesce a fare luce. Davanti all’emergenza carcere, che anche in Sardegna è sintomo della marcescenza di un sistema che fallisce nel suo principale obiettivo, ossia la rieducazione, serve un cambio di passo, serve che lo Stato veda con i propri occhi. Per questo inviteremo la presidente della Regione Alessandra Todde alla nostra prossima visita”.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie