Oristano, prosegue il servizio di anagrafe canina

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il dottor Giuseppe Sedda, direttore del Servizio di Anagrafe Canina della Asl 5 di Oristano , sottolinea l’importanza dei servizi offerti per il benessere degli animali domestici. Oltre alla consueta microchippatura, che si svolge ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 18 presso la sede di via Michele Pira ad Oristano, è possibile richiedere la prenotazione telefonando al numero 0783/31773 o inviando una mail all’indirizzo. La microchippatura non è l’unico servizio offerto. Nello stesso giorno e negli stessi orari, il servizio espleta anche le pratiche per ottenere il passaporto per viaggi comunitari o extraeuropei per animali di piccola taglia. Questo aspetto è particolarmente importante per coloro che intendono viaggiare con i propri amici a quattro zampe, assicurandosi che siano in regola con le normative internazionali. Per altre operazioni, come passaggi di proprietà, decessi e certificazioni, il Servizio di Anagrafe Canina è disponibile il lunedì e il mercoledì dalle 9:30 alle 13:30. Anche in questo caso, è fondamentale prenotare l’appuntamento telefonando o inviando una mail con le

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie