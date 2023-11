Vaccini e polemiche: anche l’Ordine di Oristano lamenta i ritardi, ma l’Asl continua a negare

Oristano

Intervento del presidente Sulis dopo lo scontro tra Fimmg e Asl. Replica della stessa Asl

Interviene anche l’Ordine dei medici della provincia di Oristano sulla mancata consegna dei vaccini anti influenzali ai medici di famiglia, lamentata ieri dal segretario provinciale della federazione dei medici di medicina generale, Giuseppe Canu, e che ha sollevato una polemica col direttore generale dell’Asl di Oristano Angelo Maria Serusi.

“Dichiarare che le affermazioni del segretario della FIMMG di Oristano creino allarme sociale appare francamente inappropriato nel caso specifico”, si legge in una nota del presidente dell’Ordine Antonio Sulis.

“Dottor Canu ha semplicemente esposto, pressato dalla richiesta dei pazienti e dei colleghi del territorio, una situazione veritiera fino a domenica scorsa, e ha voluto segnalare che nelle altre Asl della Sardegna le vaccinazioni sono iniziate subito dopo l’accordo regionale del 24 ottobre, oltre che un ingiustificato ritardo nella presentazione della campagna vaccinale in provincia di Oristano che è avvenuta sabato 11 u.s.”.

“È importante evidenziare”, scrive ancora il presidente Sulis, “che i medici di medicina generale, nel corso degli anni, si sono costantemente resi disponibili per partecipare attivamente alle campagne vaccinali. Questo impegno è stato motivato dal dovere etico e deontologico di tutelare la salute dei propri pazienti, in particolare gli anziani e fragili, un segmento di popolazione particolarmente vulnerabile”.

“L’Ordine dei Medici”, prosegue il presidente Antonio Sulis, “ritiene che la critica possa essere uno stimolo positivo per il miglioramento delle procedure e la trasparenza nelle comunicazioni. Tuttavia, sottolinea l’importanza di un approccio costruttivo e di un confronto aperto, evitando contrapposizioni sterili e non giustificate”.

“I medici rappresentano un pilastro fondamentale della società e dovrebbero essere visti come partner collaborativi nel perseguire il benessere della comunità”, conclude il presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Oristano, Antonio Sulis. “Invitiamo, pertanto, a un dialogo costruttivo per risolvere eventuali criticità e migliorare la gestione delle iniziative sanitarie”.

La replica. A stretto giro è arrivata la replica dell’Asl alla nota dell’Ordine dei medici. “La direzione generale della Asl 5 di Oristano conferma quanto affermato ieri”, sostiene il direttore generale Angelo maria Serus in una nota. “Le dichiarazioni del segretario della Fimmg Peppino Canu sul presunto rischio contagio da virus influenzale per 20 mila persone nella provincia di Oristano per un presunto ritardo nella consegna dei vaccini ai medici di base potrebbero creare un allarme sociale. Così come non rispondono al vero le dichiarazioni del dottor Canu su un presunto ritardo nell’avvio della campagna vaccinale nella Asl 5 rispetto ad altre aziende sanitarie isolane”.

“Confermo quanto detto ieri”, ha ribadito Serusi, “la campagna vaccinale nella Asl di Oristano non è in ritardo rispetto ad altre aziende sanitarie, dove si sta svolgendo a macchia di leopardo o addirittura partirà solo nei prossimi giorni”. Il direttore generale ricorda: “Nella prima settimana di lavoro di medici ed operatori sanitari sono stati somministrati oltre duemila vaccini antiinfluenzali e mille vaccini antiCovid. Sono stati vaccinati anche decine di anziani di dieci case di riposo di tutto l’oristanese, mancano all’appello ancora due strutture, che ospitano sempre anziani e che saranno raggiunte dallo staff del Dipartimento di Igiene e Prevenzione in questi giorni. I vaccini antiinfluenzali per i medici che ne hanno fatto richiesta arrivano in sede oggi e saranno consegnati con un calendario concordato con i medici di base e che la Asl 5 ha potuto stilare solo, come detto, dopo aver ricevuto la disponibilità degli stessi medici di base ad effettuare i vaccini. Oggi, lunedì 20 novembre, è prevista la consegna dei vaccini ai medici del Distretto di Oristano, domani martedì 21 novembre ai medici del distretto di Ghilarza-Bosa e infine mercoledì 22 nel distretto di Ales-Terralba”.

Lunedì, 20 novembre 2023