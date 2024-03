Abbasanta

L’iniziativa per promuovere il rispetto dell’ambiente e della legalità

Corbezzoli, ginestre, allori, lecci e due talee dell’albero di Falcone appartenenti alla specie Ficus macrophyllus, ricavate dalla pianta che ancora oggi si trova a Palermo sotto la casa del giudice. Quindici giovani piantine tipiche della macchia mediterranea sono state donate dai Carabinieri forestali agli studenti dell’Istituto comprensivo di Abbasanta e sono state messe a dimora nel giardino dello stesso istituto. Da ora in poi, sarà possibile seguirne lo sviluppo grazie ad un QR code di cui sono corredate e che permette di monitorarle e tenere sotto controllo anche i servizi “ecosistemici” prodotti, su tutti l’assorbimento di anidride carbonica, uno dei principali gas responsabili dell’effetto serra.

L’importante progetto denominato “Un albero per il futuro” si è arricchito di un ulteriore intervento “L’albero di Falcone” all’insegna della legalità ed in particolare della legalità ambientale, in un periodo in cui si vivono sempre più manifestamente i cambiamenti climatici ed in cui gli interessi della criminalità sia associata che organizzata sono sempre più spostati verso l’ambiente.

“L’iniziativa “Un albero per il Futuro” nasce dalla sinergia tra Carabinieri Forestali e Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e mira a formare un grande