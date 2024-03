Su Gazetinu, chenàbura 29 de martzu de su 2024

Sa relata in contu de su clima – Su 25 de martzu su giornale Il Sole 24 Ore at publicadu s’editzione noa de sa relata in contu de su clima. Sa classìfica est agiornada cun is datos frunidos dae 3bmeteo chi pertocant is deghe annos 2013-2023 e dda cuncordant pighende in cunsideru 10 paràmetros chi mesurant is cunditziones de tempus bellu prus fitianas e contant in cales de is 107 tzitades cabu-logu si bivet mègius pro su chi pertocat su clima.

In Sardigna, in su primu postu ddoe est Casteddu (sa de deghe in Itàlia cun 691,9 puntos e cun una temperadura crèschida de + 1,55 grados), sighida dae Tàtari (sa de 29, cun 633,4 puntos e una crèschida de sa temperadura de + 0,79 grados) e dae Aristanis (in su de 36 postos, cun unu puntègiu de 623,9 e una crèschida de sa temperadura de + 1,38 grados). Serrat su Sud de Sardigna in sa positzione 68, cun 558,3 puntos e una crèschida de sa temperadura de + 1,76 grados.

Prus a fine, Aristanis est intra de is provìntzias mègius in duos inditadores cunsiderados, est a nàrrere is proiduras mannas e