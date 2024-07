Sardegna, gioca una schedina al Lotto e vince 250mila euro

La Sardegna è stata protagonista di una super vincita al Lotto. Un fortunato giocatore di Porto Torres, in provincia di Sassari, ha centrato una vincita di oltre 244mila euro con una giocata di appena 3 euro. La quaterna vincente, 7-15-19-32, è uscita sulla ruota di Genova, regalando al vincitore un premio considerevole. Oltre al premio principale, il giocatore turritano ha ulteriormente incrementato le sue vincite puntando la stessa quaterna su tutte le ruote, sempre con una spesa di 3 euro, ottenendo così un ulteriore premio di oltre 24mila euro. In totale, il fortunato vincitore ha portato a casa una somma che supera i 268mila euro. La vincita rappresenta la terza più alta dell’anno al Lotto, superata solo dai 376mila euro vinti a marzo a Bellizzi, in provincia di Salerno, e dai quasi 250mila euro vinti a maggio a Ozzano dell’Emilia, in provincia di Bologna. L’agenzia Agimeg ha riportato l’eccezionale evento. Questa vincita non solo porta gioia al fortunato giocatore, ma dimostra anche come la fortuna

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie