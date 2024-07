Oristano, addio a Maggiorino Festa: aveva 44 anni

Si terranno giovedì alle ore 16:30, nella chiesa dei Cappuccini a Oristano, i funerali di Maggiorino Festa, l’uomo rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto lunedì scorso sulla strada provinciale 10, in direzione Putzu Idu, nel territorio di San Vero Milis. Originario di Cagliari e residente ad Ancona, Maggiorino era ben conosciuto e amato nell’Oristanese, dove aveva numerosi amici. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto del 44enne è uscita di strada, finendo in una cunetta nascosta da una siepe. Le cause dell’incidente non sono ancora del tutto chiare, ma l’ipotesi più accreditata è quella di un guasto meccanico. L’allarme è stato dato da alcuni automobilisti di passaggio, che hanno notato il veicolo fuori strada e hanno prontamente chiamato i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i carabinieri, i vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano e i soccorritori del 118-Areus, allertati dalla centrale operativa di Cagliari. Nonostante la rapidità dell’intervento, purtroppo non c’è stato nulla da fare. I carabinieri hanno subito avviato le indagini per chiarire le

