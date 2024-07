Oristano, il sindaco Sanna replica ai commercianti

“Da quando sono iniziati i lavori in piazza Manno questa amministrazione ha incontrato più volte i commercianti che operano in quell’area e si è costantemente impegnata per trovare una soluzione ai loro problemi”. Il sindaco Massimiliano Sanna replica a quanti oggi sostengono che sia mancato il confronto con gli operatori commerciali .

“Lo abbiamo fatto più di una volta. Lo hanno fatto gli assessori interessati, ai Lavori pubblici e alle Attività produttive, e l’ho fatto io. Abbiamo discusso delle caratteristiche del progetto, delle modalità di esecuzione e dei tempi di realizzazione e completamento. Abbiamo ascoltato i loro problemi e spiegato quali fossero i margini di intervento, purtroppo molto ristretti, a disposizione dell’ente locale per sostenerli – ha ribadito il primo cittadino -. A chi se lo fosse dimenticato, e per opportuna conoscenza di tutti, ricordo le date in cui ci siamo visti in Comune: 27 febbraio 2023, 1° settembre 2023, il 19 dicembre 2023, 27 dicembre 2023, 15 aprile 2024, oltre che le numerose interlocuzioni (telefoniche e di persona) avute singolarmente”.

