Sardegna, siccità minaccia risorse idriche

La situazione della siccità in Sardegna si riflette in una diminuzione significativa della capacità degli invasi, passata dal 62,8% al 57,4% in sole cinque puntate percentuali nell’ultimo mese, con dati aggiornati fino al 30 giugno. Questo si traduce in una perdita di 100 milioni di metri cubi di acqua, con la capacità degli invasi scesa da 1.145,63 milioni di metri cubi a 1.048,06 milioni. Le aree più colpite dalla siccità si concentrano nelle campagne della parte centro-orientale della regione, come Ogliastra e Nuorese, con situazioni critiche anche nel Sulcis. Il monitoraggio dell’Autorità di bacino regionale evidenzia che quasi tutti i bacini artificiali si trovano a livelli di pericolo, imponendo restrizioni all’erogazione dell’acqua in base alle priorità d’uso, privilegiando prima le necessità agricole e poi quelle idropotabili. Queste misure sono necessarie per gestire in modo proattivo la persistente siccità. Per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico per le utenze residenziali e turistiche durante l’estate, si prevede che rimanga adeguato. Tuttavia, diversi distretti agricoli come Posada (dove il bacino di Maccheronis è al

