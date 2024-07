Il furgone esce di strada e investe un pedone, muore a 76 anni

Questa mattina, intorno alle 10:40, un grave incidente stradale si è verificato in località Liscia di Vacca, lungo il viale Giovanni Maria Orecchioni. Per cause ancora da accertare, un furgone è uscito di strada, travolgendo un pedone di 76 anni. Purtroppo, nonostante i rapidi interventi delle squadre di emergenza, l’uomo, 76 anni, è stato dichiarato morto sul posto dal medico dell’elisoccorso. I vigili del fuoco hanno lavorato intensamente per estrarre la vittima da sotto il mezzo utilizzando speciali cuscini di sollevamento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, i soccorritori del 118-Areus con ambulanza ed elisoccorso, e la Polizia locale di Arzachena, che hanno preso immediatamente in carico la situazione e avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. La comunità locale è stata profondamente colpita da questo tragico incidente, che ha portato alla perdita di un rispettato concittadino. La solidarietà e il cordoglio si sono manifestati spontaneamente tra i residenti, mentre le autorità locali hanno avviato un’indagine per determinare le

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie