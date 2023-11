“Tutti insieme mettiamo in sicurezza il territorio”: appello del prefetto di Oristano che riunisce gli enti a un tavolo

Riunione questa mattina in Prefettura, a Oristano, per tracciare un punto sulle emergenze connesse a fenomeni di frana e alluvione durante la stagione autunnale e quella invernale. Al vaglio anche le attività relative alla stagione antincendi appena conclusa.

Il prefetto Angieri ha invitato tutti, ciascuno per la propria parte di competenza, a porre in essere nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, tutte le buone pratiche e le azioni virtuose necessarie per migliorare la risposta operativa. Tra le problematiche evidenziate particolarmente importanti risultano essere state quelle relative alla manutenzione viaria e l’attività di prevenzione da parte dei sindaci, considerata la loro peculiare conoscenza del territorio.

È stato inoltre tracciato un bilancio sulla campagna antincendio terminata lo scorso 31 ottobre, allo scopo accendere il focus sulle eventuali criticità riscontrate e sulle future iniziative per migliorare l’efficienza operativa di tutti gli enti preposti.

Il prefetto, inoltre, ha sottolineato che di recente è stato approvato il Piano provinciale relativo alle attività di sorveglianza e di prevenzione in presenza di forti precipitazioni nevose che definisce le misure di intervento necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e alla sicurezza della circolazione in caso di rallentamenti o interruzioni al traffico veicolare in occasione di forti precipitazioni nevose, con l’istituzione di una rete preventiva e operativa delle forze di polizia e degli altri enti competenti.

Il prefetto Angieri, al termine dell’incontro, ha espresso soddisfazione per il complesso lavoro svolto e ha ringraziato tutte le istituzioni coinvolte per il prezioso e qualificato contributo offerto, evidenziando che, attesa la carenza di risorse umane, è necessario operare con la massima sinergia facendo squadra.

Venerdì, 17 novembre 2023