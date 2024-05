Cagliari

L’annuncio dell’assessore Manca: entro l’estate ne arriverà anche un altro

Da oggi è in circolazione sui binari dell’isola il nuovo treno ibrido Blues a doppia alimentazione, elettrica e diesel, compatibile con la rete sarda perché può essere utilizzato sia sulle linee non elettrificate che su quelle di prossima elettrificazione.

La Sardegna è la regione italiana con la flotta Trenitalia più giovane dell’intero panorama italiano, con un’età media di sette anni. Con il treno arrivato oggi, salgono a 11 i Blues attualmente in circolazione.

“Questo”, spiega l’assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca, “è un segnale importante non solo per il programma di investimenti realizzato in Sardegna, ma anche per il miglioramento dei servizi per i cittadini oltre a una mobilità più sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico”.

La flotta sarda ha quasi concluso il suo processo di rinnovamento che terminerà con l’arrivo del dodicesimo e ultimo Blues entro l’estate e circolerà da Cagliari a Sassari e Olbia raggiungendo il nord e il sud dell’Isola.

Attualmente in Sardegna oltre ai Blues circolano 10 Minuetto Diesel, 10 Swing, 7 Atr 365 e 5 Aln (in dismissione).