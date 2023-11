Prove di carico sul ponte vicino a Oristano, lunedì sarà interrotto un tratto della Statale 131

Oristano

Lo ha comunicato l’Anas

Per consentire prove di carico su un ponte all’altezza del chilometro 93, lunedì prossimo, 20 novembre, è prevista l’interruzione del traffico lungo un tratto in direzione Cagliari della Statale 131, tra lo svincolo Simaxis-Oristano e quello per Fenosu.

Il provvedimento sarà in vigore nella fascia oraria compresa tra le ore 20.30 e l’1 del giorno successivo, per il tempo strettamente necessario alle operazioni.

Durante l’interdizione gli utenti che transitano sulla Statale 131 in direzione sud potranno usufruire della viabilità provinciale e comunale con indicazioni presenti in loco.

L’Anas ha fatto sapere che gli interventi si rendono necessari per definire con precisione i limiti di utilizzo del ponte e i futuri interventi sulla struttura.

Venerdì, 17 novembre 2023