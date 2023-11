A Cabras nascerà un gruppo di Protezione civile comunale. Si cercano volontari

Cabras

Il Comune di Cabras è alla ricerca di volontari per la creazione del gruppo di Protezione civile. Sono nuovamente aperti i termini per la partecipazione al bando per la costituzione del gruppo comunale, che sarà iscritto nell’elenco regionale delle organizzazioni di volontariato della Protezione civile e nell’Elenco centrale del Dipartimento nazionale della Protezione civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Si tratta di un impegno civile e civico nel quale crediamo molto”, ha dichiarato il sindaco Andrea Abis. “Abbiamo approvato lo scorso anno in Consiglio comunale il Piano di protezione civile, uno strumento nuovo per Cabras, ora vogliamo sostenere la costituzione di un gruppo di persone che possano interessarsi al bene della comunità e che siano pronte ad agire nei momenti dell’emergenza con una specifica formazione”.

Gli interessati dovranno consegnare il modulo di partecipazione, scaricabile dal sito del Comune di Cabras , entro le ore 12 del 15 dicembre prossimo, così da ottimizzare le fasi di avvio del gruppo. La consegna potrà essere effettuata a mano all’Ufficio Protocollo o via pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Il gruppo sarà costituito dal sindaco o da un suo delegato che lo presiede, da un coordinatore e il suo vice, dal consiglio direttivo e dall’assemblea dei volontari.

Vi possono aderire uomini e donne residenti nel Comune di Cabras di età non inferiore a 18 anni e non superiore ai 65 e, qualora dovessero essere necessarie particolari competenze tecniche, potranno essere inseriti i residenti di altri Comuni che non siano iscritti in altri gruppi.

Potranno essere ammessi a far parte del gruppo comunale anche soggetti compresi fra i 65 e i 75 anni, i quali avranno però esclusivamente impegni non operativi.

Coloro i quali saranno reputati idonei, saranno sottoposti a un colloquio motivazionale e all’accertamento dei requisiti fisici e psicologici, tramite specifica certificazione medica.

Tutti i componenti del gruppo dovranno seguire dei corsi di formazione, addestramento ed esercitazioni, anche attraverso la collaborazione di personale accreditato con specifiche competenze.

