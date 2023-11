Tubazione da riparare, una mattina senz’acqua in un rione di Bosa

Lavori Intervento di Abbanoa in via Generale Ibba

Immagine d'archivio

Bosa

Intervento di Abbanoa in via Generale Ibba

Una squadra di Abbanoa è al lavoro da questa mattina a Bosa per riparare una tubazione in via Generale Ibba, nel rione di Terridi.

Durante l’intervento è stato necessario sospendere l’erogazione dell’acqua nella zona, e in particolare in via Ibba.

Il servizio dovrebbe riprendere entro le 16 – orario previsto per il completamento dei lavori – o anche prima. È possibile che per un po’ l’acqua sia torbida, dopo la riapertura delle saracinesche, ma il problema dovrebbe sparire rapidamente.

In seguito, eventuali anomalie potranno essere segnalate al servizio guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040, attivo 24 ore su 24.

Lunedì, 6 novembre 2023

commenta